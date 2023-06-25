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Antalya'da denizde cansız beden bulundu

Antalya'da, vatandaşların denizde hareketsiz gördüğü kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 25.06.2023 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da denizde cansız beden bulundu
Antalya'da denizde cansız beden bulundu
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İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, denizde su üzerinde bir hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye giden Deniz Polisi ekibi, hareketsiz kişiyi bota alarak Yat Limanı'na getirdi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen 25-30 yaşlarında erkek kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Cansız beden olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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