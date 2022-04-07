Antalya'da denizde cansız beden bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında erkek cansız bedeni bulundu.

Dinek Mahallesi Ulaş mevkisinde balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 700 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenli Bot Komutanlığı ekipleri, sudaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bota alınarak kıyıya getirilen erkek cansız bedeninin, 24 yaşındaki Ü.D'ye ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden, Alanya belediye morguna götürüldü.