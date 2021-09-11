"Fotoğraf çekeceğim" dedi! Sonrası dehşet!

İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde, bugün öğle saatlerinde EXPO 2016’nın içerisinde bulunan 109 metre yüksekliğindeki kulede insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde EXPO 2016’nın güvenlik girişine gelen Efe Ustaoğlu (17) görevlilere içeriyi gezmek istediğini belirtti.

KULEDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine içeri giren genç, EXPO 2016 içerisinde farklı alanlarda bir süre fotoğraf çekti. Daha sonra ise 109 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak fotoğraf çekinmek istediğini söyledi.

BİR ANDA KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Kapıda görevli güvenlik görevlileri ise gence bir kişinin eşlik etmesi şartı ile izin verdi. Geç yanında bulunan güvenlik görevlisinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendini 109 metre yüksekliğindeki kuleden boşluğa bıraktı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

109 metre aşağıda hareketsiz yatan genç için durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Gencin cenazesi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak ise Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.