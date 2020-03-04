Antalya'da dağda mahsur kalan kadın için kurtarma operasyonu



Antalya'da dağda mahsur kalan kadını kurtarmak için operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çağlarca Mahallesi sınırlarında yer alan Sivri Dağı mevkisinde koşu yapan Rabia Şeyma Mengi, dönüş yolunda havanın kararması üzerine yolunu kaybetti.

Telefonla jandarmadan yardım isteyen Mengi'yi kurtarmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK),UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarma operasyonu düzenlendi.

Çağlarca Mahallesi'ne araçlarıyla ulaşan ekipler, ardından sarp arazide sporcunun bulunduğu yere doğru yürüyüşe geçtiler.

Telefonla kurulan irtibat sonucu Mengi'nin yaklaşık 2 saatlik yürüme mesafesinde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.