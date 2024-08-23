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        Haberler Gündem Antalya'da cinayet zanlısı yakalandı - Güncel haberler

        Antalya'da cinayet zanlısı yakalandı

        Manavgat'ta hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 23:01 Güncelleme: 23.08.2024 - 23:01
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        Antalya'da cinayet zanlısı yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timleri ve asayiş ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, A.A'nın, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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