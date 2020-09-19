Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti.
Havadan destek veren iki helikopter, akşam çalışmalara ara verdi. Denizli, Burdur, Muğla ve Isparta'dan da sevk edilen arazözlerle de söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 12 itfaiye aracıyla da yangına müdahale ediliyor.
Jandarma ekipleri, çoğunluğu yazlık 20 evi tedbir amaçlı boşalttı. Yangın nedeniyle bir serada hasar oluştu.
Yetkililer, yangının ilerleyişinin yavaşladığını bildirdi.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangını 2-3 saat içinde kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.
Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezi'nde, Antalya'daki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yangını yönetim merkezinden takip ettiklerini belirten Pakdemirli, "Yoğun mücadelemiz sürüyor. Tahmin ediyorum 2-3 saat kadar bir süre içerisinde inşallah kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi.
Pakdemirli, saat 16.00 civarında başlayan yangına ilk müdahalenin 10 dakika içerisinde yapıldığını söyledi. Pakdemirli, "Şu an itibarıyla yangına 87 arazöz, 7 dozer, 348 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. Amfibik uçak ve yönetim helikopteriyle de gün boyu müdahale ettik." diye konuştu.
Bölge müdürünün yangının başında olduğuna işaret eden Pakdemirli, yangının çevrelenmesi açısından iyi bir noktaya doğru gidildiğini kaydetti.
Pakdemirli, önceliklerinin yerleşim yerlerini korumak olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda yangının yerleşim yerlerine herhangi bir tehdidi yok." ifadesini kullandı.
Bugün 11 orman ve 17 ziraat yangınıyla mücadele ettiklerini belirten Pakdemirli, havaların iyiye gitmesi ve nem oranın yükselmesinden dolayı yangınların sayısında azalma olduğunu dile getirdi.
Vatandaşların ALO 177 yangın hattını kullanarak yaptıkları ihbarların son derece değerli olduğuna işaret eden Pakdemirli, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ve yangınla ilgili riskli sezonda olunduğunu söyledi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Adrasan'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı.
Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.
Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etti. Havadan da iki helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi.
''BU SENE 2 BİN 517 YANGINLA UĞRAŞTIK''
Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, yoldan geçerken ormanlara sigara ve yanıcı maddelerin atılmamasının son derece önemli olduğunu bildirdi.
Pakdemirli, orman yangınları açısından yoğun bir sene geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu sene 2 bin 517 yangınla uğraştık. Bu geçen yıla göre aşağı yukarı yüzde 30 fazla yangın demek. Sayıları her geçen gün artıyor. Teşkilatımızın da her geçen gün kendisini yenilemesi gerekiyor. Komuta merkezini, her şeyi tek pencereden görebilecek hale bu sene getirdik. İHA'lar son derece önemli ve kıymetli."
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