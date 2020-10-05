Antalya'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

AA

Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve bir uçak ile havadan, 7 arazöz, 4 su tankeri, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.