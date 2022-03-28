Antalya'da çiftçinin feci ölümü!

Uzunkale Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yusuf Deveci (64), evinin yakınındaki tarlayı sürdüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Deveci'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.