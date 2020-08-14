Antalya'da Cezayirli emlakçı, otomobilinin bagajında ölü bulundu

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin bagajından yere kan damladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bagajda erkek cesedi buldu.

Cesedin otomobilin sahibi Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'ye ait olduğu tespit edildi.

Mekki'nin cesedi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna götürüldü.

Sarah Deramchi Mekki'nin 11 gün önce, emlakçılık yapan eşinin kayıp olduğunu belirterek polise başvurduğu öğrenildi.