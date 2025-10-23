Habertürk
        Antalya'da ceviz soyma makinesi desteği | Son dakika haberleri

        Antalya'da üreticilere ceviz soyma makinesi desteği

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ceviz hasadının başlamasıyla talepte bulunan mahallere ceviz soyma makinesi gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:01
        Antalya'da ceviz soyma makinesi desteği
        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere ceviz soyma makinesi gönderildi. Korkuteli Sülekler Mahallesi'nde muhtara teslim edilen ceviz soyma makinesini üreticiler kullanmaya başladı. Cevizleri kısa sürede kabuğundan ayırarak iş yükünü kolaylaştıran makine, saatte yaklaşık yarım ton cevizi işleyebiliyor.

        Sülekler Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, kabuklardan cevizleri ayırmanın uzun ve zorlu işlem olduğunu belirtti. Makinenin bir çuval cevizi 10 dakikada temizleyerek hazır hale getirdiğini kaydeden Özkan, belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Çiftçi Akif Özlü de cevizin yeşil kabuğunun elle ayrılmasının zahmetli olduğunu, makinenin bu işlemi hemen yaptığını ifade etti.

        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #ceviz soyma makinesi
