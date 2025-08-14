Antalya'da caretta caretta yavrularının denizle buluşmaları görüntülendi

Bu nedenle yavruların denizle buluşmasının çok önemli olduğuna işaret eden Polat, şöyle konuştu:

"Bu aylarda ATV ve arazi araçlarıyla insanlar sahillere girmemeli. Aksi takdirde yuvalar eziliyor ve yavrular kumun altından çıkamıyor. Ayrıca sahile piknik yapmaya gelenlerin çöplerini toplamaları gerekiyor. Geçen yıllarda çöpler arasında sıkışan ve denize ulaşamayan yavrular bulmuştuk. Bölgede önemli bir duyarlılık oluştu. Turizmciler ve tatilcilerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Sahaya çıktığımız zaman tatilcileri bilgilendiriyoruz."