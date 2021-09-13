Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Kemer sahilinde koruma çalışmalarını sürdüren Kemer Belediyesi veteriner hekimi Fevzi Uzun, Kiriş Mahallesi'ndeki sahilde daha önce 75 yavrunun denize kavuştuğu iki yuvayı açtı.

Yuvadan 10 caretta caretta daha çıkaran Uzun, dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alan caretta carettaların yavrularını denizle buluşturdu.

Yuvaların açılması sırasında, kentte tatilini sürdüren yerli ve yabancı turistler, deniz kaplumbağalarını telefonla görüntüledi.

Veteriner hekim Uzun, yaptığı açıklamada, önceden tespit ettikleri iki yuvanın takibini titizlikle yaptıklarını bildirdi.