Antalya'da cansız beden bulundu

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Antalya'da, üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2865 Sokak üzerinde bulunan apartmanın dış bahçe duvarı dibinde hareketsiz yatan birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin öldüğü belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ekipler, ölen kişinin kimlik bilgilerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.