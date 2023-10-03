Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da cansız beden bulundu

        Antalya'da apartmanın bahçe duvarı dibinde cansız beden bulundu

        Antalya'da apartmanın bahçe duvarı dibinde cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da cansız beden bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da, üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden bulundu.

        Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2865 Sokak üzerinde bulunan apartmanın dış bahçe duvarı dibinde hareketsiz yatan birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin öldüğü belirlendi.

        Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ekipler, ölen kişinin kimlik bilgilerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #antalya haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Habertürk Anasayfa