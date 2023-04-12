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Antalya'da çalılıkların arasında cansız beden bulundu

Antalya´da yaşamını sokakta sürdüren 70 yaşındaki Mustafa Altıntaş´ın, falezlerin altındaki çalılık alanda cansız bedeni bulundu

Giriş: 12.04.2023 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da çalılıkların arasında cansız beden bulundu
Çalılıkların arasında cansız beden bulundu
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DHA

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Varyant Seyir Terası altındaki çalılık alanda meydana geldi.

Çalılıklar arasında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin, sokakta yaşayan Mustafa Altıntaş olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çevrede yaptıkları incelemenin ardından Altıntaş´ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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