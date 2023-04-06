Antalya'da çakmakla gelen facia!

DHA

Antalya'da, Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında iki kız bebekten Büşra Hammud (1) hayatını kaybetti, kuzeni İslam Hammud (2) ise ağır yaralandı. Suriye'deki iç savaştan kaçarak bir süre önce Manavgat'a gelen Hüsam Hammud ve kardeşi Muhammed Hammud, Taşağıl Mahallesi Karataşlar mevkisinde bir serada çalışmaya başladı. Aile dün çalışırken, seranın yanında oturdukları iki katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

MİNİK KIZ HASTANEDE KURTARILAMADI Yangında ağır yaralanan Hüsam Hammud'un kızı İslam Hammud ile Muhammed Hammud'un kızı Büşra Hammud sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Büşra Hammud doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İslam Hammud'un tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği belirtildi. Büşra Hammud'un cenazesi defnedilmek üzere Malatya'ya götürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU Jandarmanın yaptığı araştırmada Hüsam Hammud'un oğlu Ü. Hammud'un (5) yanan sobanın üzerine bıraktığı çakmağın patlaması sonucu yangının çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.