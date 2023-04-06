Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da çakmakla gelen facia!

Antalya'da çakmakla gelen facia! Bir bebek öldü, diğeri ağır yaralı

Antalya'da, serada çalışan Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında 2 yaşındaki Büşra Hammud hayatını kaybetti, kuzeni 1 yaşındaki İslam Hammud ise ağır yaralandı. Feci olayın ardından yapılan incelemede ölen bebeğin 5 yaşındaki ağabeyinin yanan sobanın üzerine bıraktığı çakmağın patlaması sonucu yangının çıktığı tespit edildi

Giriş: 06.04.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da çakmakla gelen facia!
DHA

Antalya'da, Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında iki kız bebekten Büşra Hammud (1) hayatını kaybetti, kuzeni İslam Hammud (2) ise ağır yaralandı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak bir süre önce Manavgat'a gelen Hüsam Hammud ve kardeşi Muhammed Hammud, Taşağıl Mahallesi Karataşlar mevkisinde bir serada çalışmaya başladı. Aile dün çalışırken, seranın yanında oturdukları iki katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

MİNİK KIZ HASTANEDE KURTARILAMADI

Yangında ağır yaralanan Hüsam Hammud'un kızı İslam Hammud ile Muhammed Hammud'un kızı Büşra Hammud sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Büşra Hammud doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İslam Hammud'un tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği belirtildi. Büşra Hammud'un cenazesi defnedilmek üzere Malatya'ya götürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

Jandarmanın yaptığı araştırmada Hüsam Hammud'un oğlu Ü. Hammud'un (5) yanan sobanın üzerine bıraktığı çakmağın patlaması sonucu yangının çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İnce: Bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı
İnce: Bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören bina kısmen çöktü
Aileler arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Aileler arasında silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu
Kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.