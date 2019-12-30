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Antalya'da bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Kaymakamlık'tan kar tatili açıklaması

Antalya'da bugün okullar tatil mi? Antalya'da etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı okulların tatil olup olmayacağı yönündeki soruları arttırdı. Kar tatili haberlerine yönelik Kaymakamlık'tan açıklama yapıldı. İşte, 30 Aralık Pazartesi Antalya kar tatili haberi...

30.12.2019 - 11:01 | Güncelleme:
Antalya kar tatili

Antalya'da bugün okullar tatil mi? sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Antalyalı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Kaymakamlık konuyla ilgili açıklamayı yaptı. İşte, 30 Aralık Antalya kar tatili haberi...

ANTALYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahallelerin yolları kapandı, ilçe merkezinde ise iş makinelerinin yardımıyla ulaşım sağlanabildi.

Yağışın başlamasının ardından ilçe genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Taşımalı eğitim yapılan yüksek kesimlerdeki mahallerde okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi." dedi.

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  • bvlgari80@hotmail.com2019-12-30 11:16:13Antalyaya bile kar yağdı burda halen yok :(
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