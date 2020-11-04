Antalya'da boşandığı karısını öldüren zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Anıl K, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşandığı eşi Neslihan Yılmaz'ı (36) Muratpaşa ilçesi Kundu ormanlık alanında öldürdüğünü söyleyen Anıl K, dün gözaltına alınmıştı.

Zanlı, boşandığı eşiyle 8 ve 9 yaşındaki çocuklarının velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini itiraf etmişti.