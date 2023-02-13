Antalya'da boş arazide cansız beden bulundu

Antalya'da, boş arazide hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Beşşehitler Parkı yanındaki boş arazide saat 14.00 sıralarında vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ölümüyle ilgili inceleme başlatırken, alnında dikişlerin bulunduğu öğrenildi.

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.