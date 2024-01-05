Antalya'da bir grup sporcu ocak ayında sörf yaptı
Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yaptı
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Hava sıcaklığının en yüksek 18, deniz suyu sıcaklığının da 20 derece ölçüldüğü ilçede, dalga boyu 3 metreyi buldu.
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Alanya'da denizin dalgalı olmasını fırsat bilen bir grup sporcu, sabah geldikleri Keykubat Plajı'nda sörf yaptı. Sörfçüler, yaklaşık 7 saat denizde kaldı.
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Sporculardan Efe Çırakoğlu, gazetecilere, sörf için güzel bir yerde olduklarını söyledi.
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İlçede çok fazla fırtına olmadığını ancak açıktaki rüzgarın dalgaları getirdiğini anlatan Çırakoğlu, "Haftaya daha güzel dalgalar gelecek. İstanbul'dan arkadaşları bekliyorum" dedi.
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