Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgada bıçakla yaralanan Refik Valiyev, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, katil zanlısı S.H'yi gözaltına aldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.