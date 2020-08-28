Antalya'da bıçakla saldırdığı kadını yaralayan zanlı tutuklandı

Bir binanın zemin katındaki güzellik merkezinin balkonunda arkadaşlarıyla oturan Şenay N'yi bıçakladıktan sonra kaçan zanlı Süleyman T, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Süleyman T, ifadesinde olay yerine kız arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Şenay N'nin kardeşini görmeye gittiğini, yaralama kastının bulunmadığını savundu.

Altınkum Mahallesi'nde 25 Ağustos'ta bir binanın zemin katındaki güzellik merkezinin balkonunda arkadaşlarıyla oturan Şenay N'nin yanına gelen Süleyman T, kadını bıçakla yaraladıktan sonra otomobiliyle kaçmıştı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.