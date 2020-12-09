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Antalya'da Belaruslu kadının öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü

Antalya'da Belaruslu kadını öldürüp cesedini boş araziye gömdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkemede suçlamayı reddeden sanık, yatakta hareketsiz bulduğunu iddia ettiği 23 yaşındaki Belaruslu kadının ölümünü, "oğlunun nikahı iptal olmasın" düşüncesiyle gizlediğini ve cesedi boş araziye gömdüğünü söyledi

09.12.2020 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da Belaruslu kadının öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü
AA

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Oğuz Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, suçlamayı kabul etmedi.

Belarus uyruklu 23 yaşındaki Anastasiay Marchank'ı alıp evine götürdüğünü anlatan Ahmet Oğuz Ö, şöyle konuştu:

"Sabah maktulün telefonunun çaldığını duydum, yanına gittiğimde telefonunun zil sesi durdu, tekrar odama geçtim, maktulün telefonu bir daha çaldı. Maktule seslenerek telefonunun çaldığını söyledim, hatta dürttüm ancak uyanmadı. Hafifçe yana çevirdiğimde burnunda hafif bir kanama olduğunu gördüm, kontrol ettiğimde kalbi atmıyordu."

Göz kapaklarını araladığı kadının göz akını sararmış gördüğünü ve nefes almadığını fark ettiğini anlatan sanık, hemen suni teneffüs ve kalp masajı yapmasına rağmen sonuç alamadığını öne sürdü.

Ahmet Oğuz Ö, şu iddialarda bulundu:

"O an acil servisi veya polisi aramayı düşündüm ancak 11 gün sonra ortanca oğlumun nikahı vardı, bu olayın duyulması halinde nikahın iptal olabileceğini düşünerek o an kimseye haber vermemeye karar verdim. Evden çıktım, arabayla biraz dolaştım, ne yapacağımı o an bilemedim. Daha sonra maktulü gömmeye karar verdim."

Kadına ait elbise, çizme, çanta ve cep telefonunu da iki ayrı poşete koyduğunu anlatan sanık, "Yolun kenarında bir boşluk olduğunu görünce oraya maktulü gömmeye karar verdim. Aslında tamamen gömmek istemedim, sadece oğlumun nikahına kadar orada gizlemek istedim." şeklinde konuştu.

Maktulün eşyalarını ve kendi kıyafetlerini de çöpe attığını belirten Ö, "Olay sırasında maktule yönelik herhangi bir eylemim olmadı, kendisini darbetmedim, ölümüne sebep olabilecek bir eylemim olmadı, suçsuzum." dedi.

- Duruşma 20 Ocak'a ertelendi

Sanık avukatlarından Merve Can Harcola Doğan, sanığın maktulü öldürmesini gerektirir bir sebep bulunmadığını söyledi. Doğan, adli tıp ve otopsi raporları dikkate alındığında maktulün zorlamalı bir ölümle hayatını kaybettiğine dair bir delil olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve duruşmanın 20 Ocak 2021'e ertelenmesine karar verdi.

- Olay

Arkadaşı Anastasiay Marchank'tan haber alamadığını belirten A.D'nin kayıp ihbarında bulunması üzerine araştırma yapan polis ekipleri, kadının en son 8 Mart'ta Ahmet Oğuz Ö'nün aracına bindiğini tespit etmişti. Marchank'ın cesedini boş bir araziye gömdüğünü itiraf eden şüpheli Ahmet Oğuz Ö. ise 23 Mart'ta "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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