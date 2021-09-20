Antalya'da Belaruslu kadın cinayetinde sanık hakkında beraat kararı verildi

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.O.Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.
Söz verilen sanık, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. A.O.Ö, tek hatasının Anastasiay Marchank'in cesedini bulduktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmemek olduğunu savundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın delil yetersizliğinden beraatine ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.
Sanık A.O.Ö'nün avukatı Merve Can Harcola Doğan, AA muhabirine, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporun, maktulün vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı yönünde olduğunu söyledi.
Marchank'in ölüm nedeninin tespit edilemediğini vurgulayan Doğan, mahkemenin verdiği kararı yerinde bulduklarını ifade etti.
Arkadaşı Anastasiay Marchank'tan (23) haber alamayan A.D'nin kayıp ihbarında bulunması üzerine araştırma yapan polis ekipleri, kadının en son 8 Mart'ta A.O.Ö'nün aracına bindiğini tespit etmişti. Marchank'ın cesedini boş bir araziye gömdüğünü itiraf eden şüpheli, 23 Mart'ta "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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