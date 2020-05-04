AA

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde daha önce birlikte yaşadığı R.A.Ç'nin evinden 4 aylık bebeğini alarak kaçan, bebeğinin boğazına bıçak dayayınca polisin ateş açması sonucu sol bacağından yaralanarak yakalanan zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla tutuklandı.

Daha önce R.A.Ç'ye şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan ve bacağında elektronik kelepçe bulunan Emre Ş, ifadesinde, R.A.Ç'nin çocuğu kendisine göstermediğini öne sürerek, "Orada bana çocuğu vermeyince bir anda kendimi kaybettim. Kucağından çocuğu alarak eve gitmek istedim. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.