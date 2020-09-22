GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu

Yunus ekiplerinden polis memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Mevlana Üst Geçidi'nde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Sürücü Çakar ile motosikletteki polis memuru Onur Küçük yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Tedavisi süren Çakar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Evli olan şehit polis memuru Küçük'ün, daha önce Şırnak'ta zırhlı birliklerde görev yaptığı ve burada "çukur" eylemleri sırasında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda kahramanca mücadele ettiği kaydedildi.
- İl Emniyet Müdürlüğünde tören
Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları ve mesai arkadaşları tarafından cenazesi alınan Küçük için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Törene Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, şehidin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Şehit Onur Küçük'ün özgeçmişinin okunmasının ardından, dua edildi.
Dua sonrası Küçük'ün babası Savaş, annesi Hacer, eşi Gül, kardeşleri Musa ile Emir Küçük, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası, oğlunu asker selamıyla uğurladı.
Şehidin ikiz kardeşi Musa Küçük'ün de Muş'ta polis olarak görev yaptığı öğrenildi.
Küçük'ün cenazesinin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
- Kaza anı güvenlik kamerasında
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli yunus timinin refüjdeki demir bariyerlere çarpması ve sürücünün arkasındaki polis memuru Onur Küçük'ün düşmesi görülüyor.
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