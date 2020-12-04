Antalya'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Reşit Malgir'in ( 25) kullandığı 61 LJ 512 plakalı otomobil, Kum Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı Obalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Malgir, Kumcula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malgir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.