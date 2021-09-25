Antalya'da askere gitme hazırlığındaki genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

Askerlik görevini yerine getirmek için hazırlık yaptığı öğrenilen Hüseyin Aytar (19), arkadaşı Şevket E'nin (19) kullandığı motosiklete binerek yola çıktı. Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Aytar'ın başını betona çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürülürken, Hüseyin Aytar'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.