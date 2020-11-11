Antalya'da aranan cinayet zanlısı berberde tıraş olurken yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ağustos'ta Mahmutlar Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Şahin Olgaç'ın (35),kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.Kimliği belirlenen şüpheli A.Ç, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki berber salonunda tıraş olduğu sırada gözaltına alındı.Alanya'ya getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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