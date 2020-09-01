Antalya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. ve M.K'nin kente yüksek miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin otomobilinde narkotik köpeği "Yaman" ile yapılan aramada, bagaj kısmındaki yedek lastik içine gizlenmiş paketlerde 2 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. ve M.K, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Bu arada, polislerin zanlıların aracında yaptığı arama ve uyuşturucunun ele geçirilme anlarının yer aldığı görüntüler, basın mensuplarıyla paylaşıldı.