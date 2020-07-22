Antalya'da annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan Berk K. (35) adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Berk K'nin emniyetteki ifadesinde, kendisinin dışarıya çıkmasına izin vermeyen annesinin, İstanbul'a taşınma isteğini reddetmesi üzerine cinayeti gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesindeki Berk K, dün, polise giderek annesi Seher Fak'ı (50) öldürdüğünü itiraf etmişti. Eve giden ekipler Fak'ın cesediyle karşılaşmıştı.

,Gülsem Adam