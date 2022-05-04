Antalya'da Alman ve İngiliz turist sevinci

Antalya, iç pazarın yanı sıra farklı ülkelerden gelen turistlere de ev sahipliği yapıyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Nisan'da kenti 1 milyon 112 bin 383 yabancı turist ziyaret etti.
Geçen yılın aynı döneminde 423 bin 773 yabancı turistin geldiği Antalya'da, bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artış kaydedildi.
Kente, 1 Ocak-30 Nisan döneminde en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla 329 bin 96 misafirle Almanya, 150 bin 944 turistle İngiltere, 143 bin 485 turistle Rusya oldu. Her geçen gün Avrupa pazarından taleplerin artması turizmciyi memnun etti.
Bazı İngiliz tur operatörleri, Türkiye'ye yönelik uçuşlara ek kontenjanlar koyarken, Rusya ile karşılıklı uçuşların başlamasıyla özellikle bu ay Rus pazarının canlanması bekleniyor.
'TÜM PAZARLARDAN MİSAFİRLERİMİZ VAR'
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, 2022 sezonunun geçen yıla göre çok daha iyi olacağını belirterek kaynak pazar Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç pazar ve Avrupa ülkelerinin yoğunlukta olduğunu anlattı.
Güzel bir sezon olmasını temenni eden Kavaloğlu, "Avrupa'dan özellikle İngiltere ve Almanya'dan çok ciddi artış var. İngiltere'den uçaklar Türkiye'ye yönelmiş durumda. Bu yıl Antalya'da 1 milyonun üzerinde, Türkiye genelinde ise 3,5 milyonun üzerinde İngiliz turist ağırlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Turizmci Hacı Osman Üçdan da zincir oteller olarak nisan itibarıyla turizmde en iyi sezon olan 2019'un cirosunu geçtiklerini söyledi.
Turizmi çeşitlendirmenin önemine vurgu yapan Üçdan, "Otellerimiz daha çok İngiliz turistle dolu. Avrupalı turist iyi kazandırıyor. Tek pazara güvenerek yola çıkmamak gerekiyor. İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda, İsviçre, Norveç, İsrail, Danimarka'dan misafirlerimiz var." dedi.
RUSYA BEKLENTİSİ
Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da 2022 turizm sezonunun Avrupa pazarıyla başladığını, sezonun iyi gittiğini söyledi.
Rusya ile 29 Nisan'da karşılıklı uçuşların yeniden başladığını anlatan Kızıldağ, "Herhangi bir sıkıntı olmazsa mayısta Rusya pazarı hareketli olacaktır. Bütçelenen sayıların gelmesi, sektörü daha da rahatlatacaktır." dedi.
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