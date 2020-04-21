Antalya'da Alman vatandaşı kadın evinde ölü bulundu

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Odasında hareketsiz bulunan Umissky'in öldüğü belirlendi.

Umissky'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Umissky'in, 13 Kasım'da aynı evde eşi Ludwrg Reinhold Hilman Hundsdorfor'un (75) uyuduğunu düşünerek, cesediyle iki gün boyunca yaşadığı öğrenilmişti.