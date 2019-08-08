Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki yazlıklarına, ailesiyle birlikte giden 10 yaşındaki Abdullah Batı, edinilen bilgilere göre bisikletini sürerken bisikletten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla önce ilçedeki özel bir hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Batı, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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AA'daki habere göre Batı'nın cenazesinin, Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Çocuğun, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü babası Mehmet Batı, sosyal medya hesabından, "Boncuk gözlü paşam, bir tanecik oğluma doyamadım. Cennete uçtu" paylaşımında bulundu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de aileye başsağlığı diledi.