Antalya'da ağabeyinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi

Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan çocuğun cenazesi, Güzelyurt Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Seyit Taha Y'nin naaşı, buradaki mezarlıkta toprağa verildi.

- Olay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yaşındaki Sinan Y, 5 Ağustos'ta polis merkezine giderek, 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş ve teslim olmuştu.