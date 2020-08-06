Antalya'da ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı

Öldürülen Seyit Taha Y'nin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Olayın acısını yaşayan çocuğun yakınları, cenazeyi toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine götürdü.

Gözaltındaki şüpheli Sinan Y'nin, daha önce psikolojik tedavi görmesi için yapılan girişimleri geri çevirdiği öğrenildi.

Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Sinan Y, polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş ve teslim olmuştu.