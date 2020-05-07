Antalya'da açan rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, rengarenk çiçekler boy göstermeye başladı.

Cadde ve sokaklarını narenciye çiçeklerinin süslediği Antalya'da, kırmızı, sarı, pembe, mor, mavi başta olmak üzere farklı renklerdeki çiçekler güzel görüntü oluşturuyor.

Doğaseverler, bölgedeki bin 300 bin 500 rakımlı dağlara giderek, kuş cıvıltıları eşliğinde çiçekleri seyretmenin keyfini yaşıyor.

Rengarenk çiçekler, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.