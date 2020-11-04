Antalya'da 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi. Bir zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.