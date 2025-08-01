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        Antalya'da ikinci el eşya satışı yapan 8 iş yeri mühürlendi

        Antalya'da hurda ve ikinci el eşya alım-satımı yapan işletmelere yönelik eş zamanlı denetimlerde 8 iş yeri faaliyetten men edilerek mühürlendi, bazı iş yerlerine ise idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 18:57 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:57
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        Antalya'da 8 iş yeri mühürlendi
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        Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mala karşı işlenen suçlar kapsamında çalıntı malzemelerin ikinci el eşya alım-satım yapan iş yerlerine satıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

        Suç eşyalarının ele geçirilmesi, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla il genelinde 48 ekip ve 103 personelin katılımıyla ilgili kurum görevlileri eşliğinde 61 iş yerine eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 514 kişi ve 30 araç sorgulandı. Kurallara aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Ayrıca ilgili kurum görevlilerince bazı işletmelere idari para cezası uygulandı.

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