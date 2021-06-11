Antalya'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dağbeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki aramada 37 Afganistan, 23 Pakistan, 8 Suriye, 3 İran ve 2 Irak uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Göçmenlere organizatörlük yapan kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.