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Antalya'da 67 yaşındaki kişi evin çatısında ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin cansız bedeni oturduğu evin çatısında bulundu

Giriş: 15.01.2023 - 23:35 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da 67 yaşındaki kişi evin çatısında ölü bulundu
67 yaşındaki kişi evin çatısında ölü bulundu
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AA

Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 6 katlı binada yaşayan Turgut Çetek'ten (67) gün içerisinde haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde evin çatısını kotrol etti.

Çetek'in hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yapılan incelemede Çetek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akıtan günısıyı tamir etmek için binanın çatısına çıktığı ifade edilen Çetek'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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