67 yaşındaki kişi evin çatısında ölü bulundu

Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 6 katlı binada yaşayan Turgut Çetek'ten (67) gün içerisinde haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde evin çatısını kotrol etti.

Çetek'in hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yapılan incelemede Çetek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akıtan günısıyı tamir etmek için binanın çatısına çıktığı ifade edilen Çetek'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.