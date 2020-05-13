AA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kızılin Sahili'nde denizde hareketsiz bir kişiyi fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz duran cansız bedeni, karaya çıkardı.

6 gündür bulunamayan 36 yaşındaki doktor Orhan Bican'ın ailesi, olaydan haberdar olunca sahile gitti. Baba Ferruh Bican, cansız bedenin oğluna ait olduğunu teşhis etti.

Bican'ın cansız bedeni, ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bir süre önce eşinden ve havalimanındaki işinden ayrılarak anne babasıyla yaşamaya başlayan doktor Orhan Bican, 7 Mayıs'ta denizde yüzmek istediğini belirterek evden ayrılmış ancak kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada Bican'ın kıyafetleri ve eşyaları sahil kenarında bulunmuştu.