Antalya'da 4 binada karantina uygulaması başlatıldı

Mahalledeki farklı adreslerde yaşayan 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, bu kişilerle teması olanların farklı sokaklardaki 4 binada ikamet ettikleri belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe genelinde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mahalledeki 4 binanın karantinaya alınmasına karar verdi.

Güvenlik önlemi alınan binalar, görevli personel harici giriş ve çıkışlara da kapatıldı. Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle teması olanların 14 gün süreyle evlerinden çıkmasına izin verilmeyecek.