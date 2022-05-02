Antalya'da 4 bin 464 litre kaçak içki ele geçirildi

İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Muratpaşa ilçesi, Yenigöl Mahallesi'nde E.E. isimli şahsa ait depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

İHA'nın haberine göre; şüpheli şahsa ait depoda KOM Şube Müdürlüğü, Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; 4 bin 464 litre kaçak içki ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.