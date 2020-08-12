Antalya'da 16 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Bulvarı Sahil Şeridi'nde art arda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.T'nin 16 hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, Akdeniz Bulvarı Boğaçay Köprüsü girişinde yakalandı.

Hırsızlık suçundan hapis yattığı cezaevinden 4 ay önce izinli çıktığı ve "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak", "kapkaç" ile "yağma" suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlenen A.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.