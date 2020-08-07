Antalya'da 15 bin levrek yavrusu denize bırakıldı

AA

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünce üretilen levrekler, özel tankerle Kaş Limanı'na getirildi.

Levrekler, kovalara alınarak, balık sayısı ve çeşitliliğini artırmak amacıyla Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturuldu.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, programda, enstitünün öncülüğünde Kaş'ta deniz canlılarının çoğaltılması, yaşatılması, korunması, ekolojik sisteme katkıda bulunulması amacıyla çalışma yapıldığını söyledi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise ilçenin tarihi, tabiatı ve dokusuyla çok zengin bir alan olduğunu bildirdi.

Ulutaş, doğal hayatı korumaya ve sürdürülebilir hale getirmeye yönelik çalışmaları her zaman desteklediklerini vurguladı.

Enstitü Müdürü Serkan Erkan da Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla, kaynakları zenginleştirmek adına ürettikleri balıkları denize bıraktıklarını söyledi.