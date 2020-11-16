ANTALYA - Çim biçme makinesiyle kanala düşen işçiyi itfaiye kurtardı

Konyaaltı ilçesi Liman Kavşağı'nda çalışan işçi Mustafa Kilyaz, kullandığı çim biçme makinesinin devrilmesi sonucu su kanalına düştü.Kilyaz, diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kanaldan çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kilyaz tedavi altına alındı.

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