Antalya Büyükşehir Belediyesine girişlere Kovid-19 kısıtlaması

Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından, "Önemli duyuru" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Pandemi önlemleri kapsamında hemşehrilerimizin sağlığını düşünerek tüm tedbirlerimizi aldığımız belediye binamızda girişleri sınırlandırdık." denildi.

Duyuruda "Acil ve zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz." ifadesine yer verildi.