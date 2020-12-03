ANTALYA - Bakanlığın balon balığı avcılığına teşviki türün popülasyon artışını önleyecek

Deval, AA muhabirine, Akdeniz'de 40 yıl içerisinde yüzey sularının ısınması nedeniyle Hint ve Atlantik okyanuslarından tropikal türlerin Türk sularına yerleşmeye başladığını söyledi.Yüzey sularının ısınmasının balon balıklarının yaşamı için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Deval, Doğu Akdeniz'de 11, Türkiye sularında ise 8 balon balığı türünün tespit edildiğini belirtti.
Balon balıklarının tetradotoksin adı verilen nörotoksin (zehir) içerdiğine dikkati çeken Deval, tetrodoksinin siyanürden katbekat daha zehirli olduğunu belirterek, "Bir balık, sahip olduğu zehirle 30 kişinin ölümüne neden olabilir. Dünyada ikinci en zehirli omurgalı tür olarak kabul ediliyor." dedi.
Balon balığını avlayan türlerin Akdeniz'de olmadığını ifade eden Deval, şu bilgileri verdi:
"Pasifikte kaplan köpek balıklarının bunlarla beslendiğini biliyoruz. Bu baskıdan yoksun kalınca popülasyonu hızla artıyor. Buraya misafir olarak geldiler ama şu an ev sahibi konumuna geçtiler. Besin pastasından daha büyük pay almaya başladılar. Diğer yerli türler de besin bulmakta zorlanınca azalmaya başladı. Balon balıklarının popülasyonları kontrolsüz artıyor. Denizden bir şekilde bunları çekmek gerekiyor. Bunun en önemli yollarından birisi de Tarım ve Orman Bakanlığının ortaya koyduğu kuyruk alım yöntemi. Bu iyi bir yöntem. İyi sonuç vereceğini düşünüyorum."
Balon balıklarının balıkçıların donanımlarına ve tuttuğu balıklara zarar verdiğine işaret eden Deval, "Ancak süre kısıtlı. 1 ay içerisinde 1 milyon sayısına ulaşmak biraz zor olabilir. İlkbaharda bu balıklar üreme sezonlarında daha büyük popülasyonlar oluşturuyor. Bu desteklerin o zaman da verilmesi gerekiyor. Kuyruğun kesilmesi çok doğru ancak balıkların Bakanlığın yönergesine iyi uyması gerekiyor. Balığın kuyruk dışındaki geri kalanı doğru şekilde denize bırakılmaz ise diğer canlılara da zehriyle zarar verebilir." diye konuştu.
Balon balığının sadece Akdeniz ve Ege'de görülmediğini, 2017 yılında Sinop kıyılarında da tespit edildiğini aktaran Deval, türün yüzey suyunun ısınmasıyla Marmara ve Karadeniz'e de girdiğini sözlerine ekledi.
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