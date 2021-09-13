Jüri üyeleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2 - 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Geçen günlerde açıklanan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüri ve festivalin afişi hazırlandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, "Festival afişi geçtiğimiz aylarda yaşanan ve tüm ülkemizi derinden üzen orman yangınlarının oluşturduğu yıkımın ardından, sanatın iyileştirici gücüyle yeniden yeşermeye, el ele verip üretmeye devam ederek yangının elimizden aldıklarını yerine koyacağımıza olan inançla hazırlandı. Antalya başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yaşanan yangınların söndürülmesi için canla başla çalıştık. Şimdiki görevimiz ise kaybettiklerimizi yerine koyabilmek, yaşanır bir gelecek için umut ve ilham olmak diyerek festivalimizin afişine ağaçlarımızı taşıdık. Aynı zamanda bir müjdemiz daha olacak; bu yıl festivalde ‘Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı'nı oluşturmak için ilk fidanlarımızı dikeceğiz ve Antalya'ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandıracağız" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper'in başkanlık edeceğini; görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen'in jürinin diğer değerli üyeleri olarak filmleri değerlendireceğini belirtti.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığını Emin Alper yapacak. Türkiye'de ilk kez festivalde izleyici karşısına çıkacak 10 yarışma filmini değerlendirecek jüri üyeleri ise; görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ve yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen'den oluştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.
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