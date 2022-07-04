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Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1 - 8 Ekim 2022 arasında gerçekleşecek 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışmaları için başvurular başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri 2019'da Altın Portakal’a geri dönen Ulusal Yarışmalar’ın Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj dallarında bu yıl toplam 940 bin TL tutarında ödül dağıtılacağını belirtti.



Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları’na, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 9 Ağustos 2021'den sonra tamamlanmış ve 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin websitesi üzerinden yapılacak başvurular 4 Ağustos 2022, Perşembe günü, saat 18.00’de sona erecek.

59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde her yıl olduğu gibi Ulusal Yarışmalar’ın heyecanına Uluslararası Yarışma heyecanı eşlik edecek. Muhittin Böcek bu yıl ilk kez düzenlenecek Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sinemada üretime desteğinin süreceğini açıkladı.



Antalya Film Forum ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği Altın Portakal Sinema Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki günlerde duyurulacağı festivalde yarışma dışı bölümlerde de yılın önemli ve merakla beklenen yepyeni filmleri izleyiciyle buluşacak.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film: 350.000 TL

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: 100.000 TL

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: 100.000 TL

En İyi Yönetmen: 50.000 TL

Cahide Sonku Ödülü: 50.000 TL

En İyi Senaryo: 50.000 TL

En İyi Görüntü Yönetmeni: 20.000 TL

En İyi Müzik: 20.000 TL

En İyi Kurgu: 20.000 TL

En İyi Sanat Yönetmeni: 20.000 TL

En İyi Kadın Oyuncu: 20.000 TL

En İyi Erkek Oyuncu: 20.000 TL

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: 10.000 TL

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: 10.000 TL



Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film: 20.000 TL

Jüri Özel Ödülü: 10.000 TL



Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Film: 50.000 TL

Jüri Özel Ödülü: 20.000 TL